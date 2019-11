JUVENTUS MILAN CASSANO RONALDO ANTIDOPING / Esce Ronaldo, vince la Juventus. Il successo con gol di Paulo Dybala dei bianconeri sul Milan che vale di nuovo la vetta solitaria della classifica, accende la discussione sul fenomeno portoghese che, uscendo dal campo al 53', ha lasciato lo stadio visibilmente arrabbiato senza neanche passare dalla panchina. Una reazione che dagli ambienti juventini hanno subito minimizzato, ma che nel post-partita ha inevitabilmente infiammato un caso su quale è intervenuto anche Antonio Cassano. L'ex fantasista, in diretta dagli studi di 'Tiki Taka', ha infatti avvertito: "È andato via prima della partita? Non puoi farlo perché a fine partita c'è l'antidoping.

Occhio. Se è così come si dice diventa una cosa complicata. A me era successo tipo 12 anni fa, era un Roma-Lazio. Capello mi ha sostituito, ho sbroccato e me ne sono andato subito a casa. Poi mi hanno richiamato, sono dovuto tornare indietro perché". Clicca qui per restare aggiornato.

