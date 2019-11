CHAMPIONS LEAGUE RISULTATI / Anche il Paris Saint-Germain stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League battendo il Bruges con una rete di Mauro Icardi: questo uno dei verdetti del mercoledì sera europeo. Successi a valanga per Real Madrid e Tottenham che fanno un passo avanti verso l'obiettivo qualificazione. Nel gruppo della Juve, clamorosa sconfitta per l'Atletico Madrid sul campo del Bayer Leverkusen fanalino di coda. Ecco risultati, marcatori e classifiche:

GRUPPO A

Psg-Bruges 1-0: 22' Icardi (P)

Real Madrid-Galatasaray 6-0: 4', 7' e 93' Rodrygo, 14' rig.

Sergio Ramos, 45' e 81' Benzema

Classifica: Psg 12, Real Madrid 7, Bruges 2, Galatasaray 1

GRUPPO B

Stella Rossa-Tottenham 0-4: 34' Lo Celso, 57' e 61' Son, 85' Eriksen

Classifica: Bayern Monaco 12, Tottenham 7, Stella Rossa 3, Olympiacos 1

GRUPPO C

Atalanta-Manchester City 1-1: Sterling (M), Pasalic (A)

Dinamo Zagabria-Shakhtar 3-3: 13' Alan Patrick (S), 25' Petkovic (D), 83' Ivanusec (D), 89' Ademi (D), 93' Moraes (S), 97' Tete rig. (S)

Classifica: Manchester City 10, Dinamo 7, Shakhtar 4, Atalanta 1

GRUPPO D

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-0: 41' aut. Thomas (A), 55' Volland (B)

Classifica: Juventus 10, Atletico Madrid 7, Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen 3