BOLOGNA INTER SABATINI / Walter Sabatini parla a 'Sky' dopo Bologna-Inter e mette in evidenza quelli che sono a suo dire gli errori del direttore di gara: "Conte mi ha detto che ha parlato del Bologna, ma mi sembra non abbia nemmeno sfiorato l'argomento. Noi non dovevamo e non potevamo perdere questa partita. A due minuti dalla fine c'è un fallo su Palacio che poteva essere anche dentro l'area. Io il fallo lo prendo anche senza rigore, perché a poco dalla fine la gara poteva finire in maniera diversa.

Lautaro ha acquisito anche la scaltrezza da veterano - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Secondo me il rigore di Lautaro è irrisibile, un tuffetto. Conte mi ha detto che ha raccontato anche il Bologna, ma è vero che lo ha detto? Non siamo una squadra di teatranti. Avevo visto una partita intensa, abbiamo finito perdendola. Mi sembra che Conte ci abbia delegittimato". Il dirigente si è poi rivolgo ai giornalisti in studio: "Vi confesso una cosa: sono tornato a Sky, l'ho sentita casa mia per molto tempo. Ma quando ci vengo sono nervoso, non voglio creare problemi".