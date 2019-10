CALCIOMERCATO ROMA JESUS TORINO SAMPDORIA / La Roma ingrana. Dopo il brutto pareggio di Genova con la Samp e quello beffa contro il Borussia M'Gladbach, i giallorossi portano a casa tre punti fondamentali contro il Milan. La squadra di Fonseca è apparsa in palla fisicamente, ha reagito al gol di Hernandez e ha scoperto anche un'altra potenziale risorsa. Parliamo di Mert Cetin, entrato nell'ultima parte di gara, che ha già conquistato i tifosi della Roma.

Calciomercato Roma, Jesus ai margini: Torino e Sampdoria ci pensano

L'arrivo del turco classe '97, fino ad ora ai box, è l'ennesima brutta notizia per Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha visto il campo col contagocce in questo inizio di stagione: appena 4 presenze totali, contro il Basaksehir all'esordio in Europa League e alla prima giornata col Genoa. Nell'ultimo mese il centrale classe '91 ha giocato appena 38 minuti con le ultime 4 partite di fila in panchina.

Con la crescita di Cetin (che non è in lista uefa), Jesus potrebbe seriamente vedersi scavalcato anche dal difensore arrivato in estate dal. A questo punto le speranze di vedere il campo sarebbero quasi azzerato, visto che sarebbe la quinta scelta dietro anche a

Fonseca non lo vede e - con il contratto in scadenza 2021 - l'ipotesi di una cessione già a gennaio diventa più che concreta. La Roma non avrebbe difficoltà a lasciarlo partire, in ogni caso a titolo definitivo. In inverno potrebbe rifarsi sotto il Torino, che già nelle ultime sessioni lo ha cercato. In casa granata c'è anche Kevin Bonifazi, che piace ai giallorossi. I granata dovrebbero comunque cedere prima di andare sul brasiliano. Da non sottovalutare la pista Sampdoria, con Ranieri che non è ancora riuscito a risollevare i blucerchiati. Il tecnico testaccino ha lavorato con Jesus nelle ultime partite della scorsa stagione a Roma ed è subito scattato un rapporto di stima reciproca. L'esperienza dell'ex Inter sarebbe importante per la difesa doriana, che continua a fare acqua da tutte le parti. Non va esclusa neanche la pista estera: nei mesi scorsi Zenit e Porto hanno chiesto informazioni, potrebbe tornare a muoversi qualcosa.