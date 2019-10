MILAN LECCE BIGLIA INTERVISTA GIAMPAOLO / Milan e Lecce vanno al riposo sul punteggio di 1-0 in favore dei rossoneri.

decide momentaneamente il match, che gli uomini distanno giocando decisamente con un altro piglio.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

All'intervallo della sfida di 'San Siro' ecco il commento di Lucas Biglia: "Dobbiamo prenderci le responsabilità di quello che è successo. Dispiace per mister Giampaolo, ma dobbiamo tirare fuori qualcosa di più - ha detto a 'Sky Sport' -. Magari non siamo al meglio a livello tattico ma dobbiamo metterci voglia e cattiveria, atteggiamento, per la maglia che indossiamo. Ci vogliamo riscattare, stare più in alto in classifica e arrivare all’obiettivo prefissato in estate".