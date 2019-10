JUVENTUS BOLOGNA PJANIC / Un gol di Pjanic ha deciso Juventus-Bologna. Il bosniaco nel post gara ha parlato a 'DAZN': "Il Bologna è molto in forma, gioca bene ed è una squadra ben messa in campo.

Dovevamo fare un gol in più, ma credo sia una vittoria meritata: sono tre punti e sono importanti. Dovevamo muoverci meglio dietro i loro centrocampisti. Hanno corso tanto, non è semplice giocare con loro. Stiamo giocando molto bene, ci troviamo bene, ma dobbiamo chiudere prima le partite per stare più tranquilli. Sono contento dei gol, della classifica, dell'inizio della stagione".