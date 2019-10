CALCIOMERCATO JUVENtUS MANDZUKIC MANCHESTER UNITED / Aria di addio per Mario Mandzukic: l'attaccante croato continua ad allenarsi da solo, nonostante il suo trasferimento prima di gennaio sia ormai tramontato.

"Non si sta allenando con noi d'accordo con la società, se dovesse cambiare qualcosa sono aperto a qualsiasi ipotesi" ha spiegato Sarri in conferenza stampa ma per l'exil futuro è segnato: a gennaio lascerà lae con ogni probabilità la Serie A con ilin prima fila per il suo acquisto.

Dal club di Premier League sono pronti ad offrire una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro per il trasferimento di Mandzukic al quale dovrebbe essere prospettato un contratto fino al 2021 con ingaggio annuale di circa cinque milioni di euro. Queste le cifre di un affare che avrebbe potuto andare in porto già la scorsa estate e che ora dovrebbe essere perfezionato nelle prossime settimane. Mandzukic andrebbe a rinforzare un reparto che in estate ha visto la partenza di Lukaku e Sanchez, destinazione Inter.