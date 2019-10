CAGLIARI SIMEONE / Giovanni Simeone si dice pronto a trascinare il Cagliari di Maran. In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Radiolina', il 'Cholito' fissa il principale obiettivo stagionale: "Il mio obiettivo minimo è quello di andare in doppia cifra, poi si vedrà dove potrò arrivare.

Il mio record di gol in Serie A è di 14 in una stagione, spero di superarlo. Ma non entro in campo pensando solo a segnare, l'importante è aiutare sempre la squadra. Le reti sono solo una conseguenza".

Nessun dubbio, poi, riguardo al proprio futuro: "Ho firmato un contratto di cinque anni e non penso ad andare via. Ho tanto tempo per integrarmi bene, conoscere a fondo questa realtà e vivere la città".