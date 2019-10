p>CALCIOMERCATO MILAN BORINI / Fabiopotrebbe lasciare ilgià a gennaio: secondo quanto riportato da 'Il Giorno' il giocatore rossonero, sceso in campo solo per 70 minuti in questo avvio di stagione, è finito nel mirino di due club di Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

La Lazio lo segue da tanti anni, ma anche il Parma potrebbe pensarci magari in prestito: il suo contratto è in scadenza nel 2021, nelle settimane passate si è parlato anche di un possibile suo approdo in Qatar e una sua eventuale cessione potrebbe consetire al Milan di raccogliere un importante tesoretto da investire sul mercato.