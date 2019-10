CALCIOMERCATO GIOCATORI SCADENZA 2020 ERIKSEN MODRIC MERTENS CHIELLINI CAVANI / Non mancano i motivi di interesse in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Società di Serie A e non solo che pianificano già le prossime compravendite, ma mettono anche nel mirino il 2020 per un motivo ben preciso. Sono numerosi infatti i giocatori di talento in scadenza di contratto nel prossimo anno con le rispettive società. Un elenco che fa assolutamente gola e dal quale le big potrebbero pescare per mettere a segno interessantissimi colpi a parametro zero. Vediamo l'elenco completo.

Calciomercato, colpi a parametro zero nel 2020: i sogni Eriksen, Modric, Cavani

Spiccano, e non potrebbero essere altrimenti, i nomi di Christian Eriksen, inseguito tra le altre da Juventus e Inter, Luka Modric ed Edinson Cavani.

Le richieste per giocatori del genere non mancano e c'è da scommettere che, qualora le rispettive società non prolunghino i loro contratti, si scatenerà un'asta selvaggia per accaparrarseli. Ma l'elenco è lungo: contratto in scadenza il 30 giugno 2020 anche, tra gli altri, per. Ce n'è per tutti i gusti per fare la felicità di ogni direttore sportivo, con giocatori del genere si può trovare in ogni ruolo la soluzione giusta. Finita qui? Nemmeno per sogno. Non abbiamo citato i giocatori in scadenza di contratto in Serie A. Anche qui, piatto ricco: non hanno ancora rinnovato. Affari in vista a partire dal 31 gennaio, potremmo vederne davvero delle belle.