CALCIOMERCATO MILAN PIOLI / Spunta un importante retroscena in merito al contratto biennale firmato da Stefano Pioli con la dirigenza del Milan.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' viene confermato il 'bonus Europa' da 500 mila euro che il tecnico rossonero si porterebbe a casa in caso di qualificazione alle coppe europee. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Ma ci sarebbe di più: nel contatto sarebbe stata inserita anche una clausola rescissoria che permetterà al Milan di rescindere il contratto dell'allenatore in caso di mancato approdo nelle competizioni europee. Questo garantirebbe ai rossoneri la riserva di salutare l'allenatore senza pagare il restante costo dell'ingaggio ma Pioli, come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione, cercherà in tutti i modi di ottenere la conferma e riportare il Milan ai fasti di un tempo.