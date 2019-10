JUVENTUS INFORTUNIO RAMSEY / Domenica sera nel big mach contro l'Inter, Maurizio Sarri si è affidato a Bernardeschi dal 1' sulla trequarti a scapito di Aaron Ramsey.

Il gallese dellaavrebbe dovuto fare il suo ingresso in campo nella ripresa, ma un fastidio muscolare durante il riscaldamento lo ha bloccato con Sarri che nella seconda parte di gara di è affidato a Bentancur dietro le due punte.

"Ramsey ha avuto un piccolo problema all'adduttore, abbiamo preferito non rischiare", aveva spiegato Sarri alla fine del Derby d'Italia. L'ex Arsenal ha risposto comunque alla convocazione del Galles e dalle prime indiscrezioni che filtrano restarà per il momento a disposizione del Ct Ryan Giggs, visto che si tratterebbe di un infortunio di lieve entità che può essere smaltito in pochi giorni. La Juventus resta in contatto con lo staff medico gallese, con il 28enne centrocampista che si sottoporrà a nuovi controlli nelle prossime ore. Il Galles è atteso dalle gare per le Qualificazioni ad Euro 2020 con Slovacchia e Croazia.