FIORENTINA UDINESE MONTELLA / Terza vittoria consecutiva per ladi Vincenzoche, nel lunch match della 7a giornata di Serie A giocato quest'oggi al Franchi, supera di misura l'grazie alla rete siglata danella ripresa.

Nel post partita il tecnico viola si è concesso ai microfoni di 'Dazn': ''Oggi la mia squadra ha giocato una partita con personalità. Sapevo che sarebbe stata una partita sporca e difficile ma noi abbiamo avuto pazienza. La squadra mi è piaciuta perché ha giocato con maturità. Sarà sempre più difficile ma sarà sempre più stimolante crescere ancora. Castrovilli regista? Ci può stare. Da ex attaccante ammetto che fatico a giocare senza attaccante ma non vedo l’ora che la mia squadra migliori per poter rivedere una punta. Vlahovic stava per entrare ma la sorte ha voluto altro”.