INTER MILINKOVIC-SAVIC LAZIO / A lungo dato per partente in estate, quando soprattutto il Manchester United sembrava potesse presentare l'offerta decisiva, Sergej Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio ma non solo: secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', il 24enne centrocampista serbo avrebbe già firmato il rinnovo di contratto con la società biancoceleste.

Sempre in estate sarebbe arrivato accordo e firma sul prolungamento fino al 2024 dell'accordo tra le parti, senza toccare la parte economica, rimasta intorno ai 3 milioni più bonus. Un modo per società di tutelarsi e dare ancora maggior valore al suo talento più luminoso, corteggiato anche dall'che tra gennaio e la prossima estate potrebbe tornare alla carica: una firma, con contratto già depositato in Lega, che non significa che Milinkovic-Savic non possa essere ceduto a fine stagione ma che conferma gli ottimi rapporti tra l'entourage del calciatore e la società. In due anni e mezzo sono tre i rinnovi firmati dall'ex