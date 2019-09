Cagliari-Verona, polemica VAR: c'è un'espulsione per proteste

p>CAGLIARI VERONA RIGORE VAR / Finale di primo tempo polemico per Cagliari-Verona: subito dopo il vantaggio dei sardi, firmato da Joao Pedro, un duro tackle in area di rigore su Rog da parte di Veloso ha scatenato le proteste dei locali. L'arbitro Volpi ha deciso di non assegnare il penalty e il VAR ha poi confermato la sua decisione: decisione che ha causato una durissima protesta da parte del ds Marcello Carli, che è stato espulso dal direttore di gara.