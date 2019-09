NAPOLI BRESCIA BALOTELLI SERIE A/ Al minuto 67 del lunch match fra Napoli e Brescia è arrivato il primo gol con la maglia delle Rondinelle di Mario Balotelli.

L'attaccante italiano, tornato in Serie A dopo l'ultima esperienza al Milan nella stagione 2015/2016, nella ripresa della sfida contro gli azzurri di testa ha superatoed ha riaggiornato il suo score fermo ad Udinese-Milan del 22 settembre 2015. In quell'occasione il gol arrivò su un suo calcio di punizione dal limite dell'area ora, 4 anni e una settimana più tardi, ecco il centro di testa. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!