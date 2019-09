CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ LUKAKU / Di nuovo insieme ma, nella speranza di tutti i tifosi nerazzurri, non solo in allenamento, Dopo aver condiviso lo spogliatoio del Manchester United per un anno e mezzo, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez si sono ritrovati insieme nell'Inter. Nel corso di un'intervista rilasciata ad 'ESPN', l'attaccante cileno ha spiegato i motivi dell'addio.

"Io e Lukaku ci allenavamo molto bene ma avevamo bisogno di giocare di più per rendere al meglio. Forse non era il momento giusto per stare al Manchester United. C'erano trppi cambiamenti e quando si cambia così tanto è sempre complicato".

L'ex Udinese ha poi parlato della sua nuova avventura in nerazzurro. "Ho notato la volontà di vincere ed è per questo che io e Romelu siamo qui. Vedremo a fine stagione se ce la faremo. Lukaku è unico, puoi cercare uno così a lungo, ma non lo troverai mai, da nessuna parte del mondo".