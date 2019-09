CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA BORINI QATAR - Sirene dal Qatar, non solo per Mario Mandzukic. Oltre all'attaccante della Juventus, anche per due calciatori del Milan si è parlato di un possibile trasferimento nella Qatar Stars League in questa sessione di mercato, che si chiuderà il 30 settembre prossimo.

Stiamo parlando di Lucase Fabio: il primo è in scadenza nel 2020 e non pare esserci alcuna possibilità di rinnovo, mentre l'expuò contare su un'opzione di prolungamento di contratto fino al 2021. Per quanto riguarda il 33enne regista argentino, però, al momento non arrivano conferme dalle indiscrezioni raccolte in Qatar da Calciomercato.it . Di contro, per il 28enne polivalente attaccante esistono interessamenti e si registrano movimenti. Da vedere se si concretizzeranno da qui alla fine del mese, ma questa è la situazione allo stato attuale per quanto riguarda Biglia e Borini.