Juventus, nuove conferme sull'operazione Miranda

JUVENTUS MIRANDA / La Juventus pare aver perso terreno ormai in maniera decisiva nella corsa a Juan Miranda. Corteggiato pure dal Marsiglia, il terzino del Barcellona è sempre più vicino allo Schalke04.

In Germania, il quotidiano 'Bild' conferma infatti l'ok del calciatore al trasferimento che potrebbe concretizzarsi in queste ore: lasciato fuori dai convocati del Barça B, è praticamente fatta per il passaggio in prestito biennale senza opzioni per il riscatto. Formula che è risultata decisiva per convincere il Barcellona che non vuole perdere il controllo di Miranda che, invece, Marsiglia e soprattutto Juventus avrebbero voluto rilevare ma ad altre condizioni.