CALCIOMERCATO MILAN REINA REAL MADRID / L’affare Neymar potrebbe scuotere, e in maniera molto violenta, gli equilibri del calcio europeo. Il Real Madrid ha deciso di sfidare il Barcellona e, seppur senza viaggi ufficiali in programma, ha avviato i contatti con gli “amici” del PSG per comprendere quale strada percorrere.

Inevitabile pensare a contropartite tecniche per alleggerire il peso economico dell’affare e il primo nome è quello di Keylor Navas. Zinedine Zidane ha deciso che Courtois sarà titolare inamovibile e il costaricano ha chiesto in questi giorni di cambiare aria.

I parigini, da parte loro, sono alla ricerca di un portiere (non a caso si continua a parlare di Donnarumma) e l’ex Levante sarebbe un profilo assolutamente gradito.

Non a caso, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , in queste ore il Real Madrid, al lavoro per trovare un nuovo vice-Courtois, si è messo in contatto con l'agente

Il nome di Pepe Reina, come svelato oggi da ‘AS’, è quello che più stuzzica la fantasia degli spagnoli, che hanno chiesto informazioni anche sull’ex blanco Diego Lopez, ora all’Espanyol, e Miguel Angel Moyà della Real Sociedad, tutti elementi della scuderia del manager iberico. L’ex Napoli, ovviamente, sarebbe molto tentato da una clamorosa avventura a fine carriera con i merengues, ai quali è difficile dire di no, ma per ora resta concentrato sul Milan, club nel quale è felicissimo. Gli sviluppi dei prossimi giorni, però, sono imprevedibili e dipendono in gran parte dal caso Neymar, il cui esito può sconvolgere diversi equilibri di questo calciomercato.