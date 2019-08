p>CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR ULTIME /, la permanenza aloppure, clamorosamente, la: sono queste, secondo indiscrezioni che giungono dalla Francia, le quattro squadre possibili per il futuro diche non ha ancora trovato l'acquirente in grado di soddisfare le richieste economiche del club parigino, ma che da qui al 2 settembre potrebbe riservare ancora enormi sorprese. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

A scriverlo è l'autorevole quotidiano 'L'Equipe' secondo il quale dopo il 'no' ad una primissima offerta del Barcellona da 40 milioni di euro più i cartellini di Rakitic e Coutinho, poi passato al Bayern Monaco, il Psg avrebbe respinto al mittente anche un'altra proposta molto importante, formulata però questa volta dal Real: 100 milioni di euro più Keylor Navas, Gareth Bale e James Rodriguez. Niente da fare. Ora, scrive sempre lo stesso quotidiano transalpino, la dirigenza del club si aspetta di ricevere nel giro di pochi giorni anche l'offerta della Juventus, ultimo club ad essersi messo sulle tracce del brasiliano. Nel corso degli ultimi contatti tra le parti, gli uomini mercato juventini avrebbero comunicato l'intenzione di formulare una proposta, che anche in questo caso sarebbe strutturata con una parte cash ed un'altra parte coperta con contropartite tecniche. Il nome caldo è sempre quello di Dybala.

Operazione complicatissima, anche se dalla Spagna arriva un piccolo motivo in più per crederci. Secondo 'El Chiringuito TV', il Barcellona si sarebbe ormai rassegnato all'idea che arrivare a Neymar in questa sessione è praticamente impossibile per i blaugrana.