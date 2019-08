SAMPDORIA DI FRANCESCO GONZALEZ STOCCARDA / Servono rinforzi in attacco per Eusebio Di Francesco e la sua Sampdoria. Il club blucerchiato sonda il terreno e la priorità al momento un'ala, ma occhio al possibile ritorno di Defrel, con i blucerchiati che tentano il sorpasso sul Sassuolo.

Ora però spunta un nuovo nome: si tratta di Nicolas, centravanti argentino classe 1998, che milita nello. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Il giocatore è una punta centrale e verrebbe preso come possibile alternativa a Quagliarella. Gli osservatori doriani lo considerano un talento emergente e lo Stoccarda chiede 10 milioni di euro, una cifra che la Sampdoria non è disposta a versare in soluzione unica come riporta 'Primocanale'. Per questo i blucerchiati propenderebbero per una controproposta sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto. Si tratta, ma sul giocatore c’è anche l’interesse della Fiorentina.