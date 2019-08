p>CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA VISITE / Dopo essere sbarcato ieri sera all'aeroporto di Fiumicino , Davidesi è presentato questa mattina nella clinica romana Villa Stuart, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it , per sostenere le visite mediche con laTerminate quest'ultime, l'ormai ex terzino del Chelsea si recherà nella sede del club giallorosso per mettere nero su bianco il suo trasferimento nella Capitale.