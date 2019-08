CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Il Milan prova a stringere per Correa. Secondo 'Sky Sport' domani l'agente del trequartista argentino tornerà a Milano, presumibilmente per incontrare di nuovo la dirigenza rossonera.

Che ora, visto l'affare Rodrigo-Atletico ormai a un passo, conta di chiudere l'operazione - non fatta, come scrivono in Spagna - a meno dei 50 milioni chiesti fin qui dai 'Colchoneros'. Dalla sua il Milan ha pieno gradimento del classe '95, che non intende andare alinseritosi ultimamente nella corsa al suo cartellino.