p>CALCIOMERCATO BRESCIA MAGNANI / Ilsorpassa ile si avvicina a grandi passi a, difensore classe 1995 in forza al: secondoq uanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il difensore neroverde può sbarcare in Lombardia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampo intanzo spuntadell': classe '96, è ritenuto il sostituto ideale dell'infortunato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI