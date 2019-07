CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS - Gli uruguaiani hanno sempre fatto bene a Cagliari, da Enzo Francescoli a Diego Lopez passando per Daniel Fonseca e Fabian O'Neill. Adesso sperano che a ripetere le gesta dei suoi predecessori sia Nahitan Nandez che, dopo una rincorsa durata quasi un anno, si appresta a vestire la casacca rossoblu.

L'operazione colè definita, come anticipato da Calciomercato.it il 20 luglio scorso : 18 milioni di euro per il cartellino, contratto quinquennale per il roccioso centrocampista. E lo stesso calciatore, al termine della gara dicontro l', ha parlato della sua imminente partenza da Buenos Aires: "Voglio godermi fino all'ultimo minuto la mia esperienza qui - ha detto a 'Fox Sports' - L'affetto che le persone di danno è grande, mi hanno fatto sentire bene. Non posso dire che è facile per me andare via, ma è un arriverderci perché prima o poi tornerò".