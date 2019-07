Juventus, Commisso-Chiesa: incontro verità!

CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO CHIESA / C'è stato il tanto atteso confronto tra RoccoCommisso e FedericoChiesa. L'attaccante italiano è da tempo nel mirino della Juventus ma almeno per quest'anno non si muoverà dalla Fiorentina.

A News York il numero uno del club viola - come riporta 'Sportmediaset' - ha ribadito al calciatore la volontà di trattenerlo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Ora è tempo di amichevoli con Chiesa pronto a scendere in campo contro il