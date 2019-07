INTER NAINGGOLAN VIDAL / Radja Nainggolan - a differenza di Icardi - è partito per la tournée in Asia dell'Inter, nonostante la conferma di Antonio Conte sulla decisione dei nerazzurri di privarsi del belga in questo mercato estivo. Per l'ex Roma al momento - scrive 'Tuttosport' - ci sarebbero due offerta dalla Cina: una del Dalian Yifang e l'altra dello Shanghai Shenhua.

Lo sbarco a Nanchino per il Derby d'Italia contro la Juventus potrebbe essere l'occasione giusta per approfondire l'argomento, con Marotta ed Ausilio che hanno raggiunto nelle scorse ore la squadra in Asia. Se l'Inter riuscisse a piazzare in tempi brevi Nainggolan, non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma per Arturo Vidal, pupillo di Conte e già cercato con insistenza dai nerazzurri la scorsa estate prima del passaggio del cileno al Barcellona.