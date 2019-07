DIRETTA CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Ormai ci siamo. Matthijs de Ligt è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus dopo una lunga e complicata trattativa che sembra giunta alle battute conclusive. Il centrale olandese classe 1999 dovrebbe dunque accasarsi alla corte di Sarri in questa finestra di calciomercato per la gioia del neo tecnico juventino che potrà quindi vantare uno dei prospetti migliori dell'intero panorama mondiale.

Le cifre dell'affare sembrerebbero ormai quelle anticipate ormai da giorni: circa 70 milioni per l'Ajax e un ingaggio da 12 milioni compresi i bonus per il calciatore. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

13.30 - L'ex bianconero Massimo Bonini ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di de Ligt: “La maglia numero 4? Se De Ligt lo sceglierà, allora il numero sarà in ottime spalle: a me ricorda più un Giancarlo Bercellino, altro mitico 4 negli Anni 60. De Ligt è un colpo straordinario, ma si ricordi che non conta il ruolo: il 4 significa lotta e sudore, quindi Juventus”.

12.30 - De Ligt può sbarcare in Italia già in serata per svolgere le visite mediche tra domani e dopodomani: ormai è davvero tutto fatto, l'olandese è il nuovo rinforzo per Maurizio Sarri.

10.00 - Anche con la Juventus, de Ligt dovrebbe indossare la sua maglia numero 4 esattamente come con l'Ajax.

9.00 - Le parti in causa sono ormai soddisfatte. La base dell'acquisto è stata fissata a quota 70 milioni di euro, poi si è ragionato sui bonus con un intenso scambio di mail e documenti. Per de Ligt un ricco contratto da 12 milioni di euro con bonus.

