Calciomercato Juventus, tutte le cifre dell'affare de Ligt

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX / Juventus e Ajax si preparano ad annunciare l'accordo per de Ligt. Il lungo inseguimento dei bianconeri al difensore olandese, giustiziere proprio dei campioni d'Italia nell'ultima Champions League, può concludersi entro il weekend, quando potrebbe arrivare l'annuncio.

Ecco i dettagli dell'intesa: ai Lancieri dovrebbero andarecon bonus per il cartellino del giocatore, per il quale è pronto un contratto di cinque anni, fino al 2024, con ingaggio super dia stagione, comprensivi di premi vari. Nel contratto potrebbe essere inserita una maxi clausola rescissoria dadi euro, a cui potrebbe essere aggiunta una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

AGGIORNAMENTO - Dall'Olanda arriva l'indizio chiave, forse quello decisivo: de Ligt non prenderà parte al ritiro in Austria dell'Ajax. Un segnale importantissimo che sottolinea come l'affare sia davvero in chiusura