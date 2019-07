CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Si stringono i tempi per il grande rinforzo della Juventus. L'obiettivo primario per il reparto arretrato è ormai da tempo Matthijs de Ligt, per il quale i contatti proseguono da settimane.

Il difensore 19enne dell'e della Nazionale olandese è sempre più vicino ai torinesi, importanti novità sono attese nel giro di pochi giorni: clicca qui per restare aggiornato.

Ottenuto il gradimento del giocatore (quinquennale da 7,5 milioni più bonus a stagione e clausola da 150 milioni di euro), la Juventus sta trattando con l'Ajax sulle cifre dell'accordo: le parti, riporta la 'Gazzetta dello Sport', ieri si sono parlate telefonicamente ancora una volta e mancherebbe pochissimo per avvicinarsi alla cifra di 75 milioni chiesta dagli olandesi. L'offerta da 67 milioni di euro più bonus, conferma 'Tuttosport', sarebbe stata migliorata e i bianconeri sembrano ottimisti circa l'accordo imminente, che potrebbe quindi arrivare presto, magari già nel weekend. Dopo Ramsey, Rabiot e Buffon, Paratici è pronto a regalare un altro grande talento a Maurizio Sarri.