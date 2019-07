p>CALCIOMERCATO TORINO NAPOLI VERDI BASELLI / L'asse di mercatovede coinvolti diversi giocatori che potrebbero cambiare squadra e colori in questa finestra estiva di mercato:infatti è interessato al duo azzurrostravede perTutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Napoli chiede 20 milioni più il cartellino del centrocampista granata per i suoi due giocatori, valutazioni che non trovano però riscontro in quelle della dirigenza granata. In settimana è previsto un incontro tra Cairo e De Laurentiis che potrebbe in qualche modo sbloccare l'affare che potrebbe vedere coinvolto alla fine solo Verdi. Il Napoli ha provato anche a sondare il terreno per Izzo, ma Mazzarri lo considera incedibile.Il Torino intanto lavora anche su altre piste: nel mirino rimangono Kouamé e Puscas.