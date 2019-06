Inter, la giornata di Sensi. Poi gli altri 4

INTER SENSI / Se l'avvicinarsi del 30 giugno accelera le operazioni in uscita con diversi calciatori pronti a partire per mettere a bilancio plusvalenze necessarie, l'altra deadline è il 7 luglio, giorno in cui l'Inter si ritroverà in vista della partenza per il ritiro di Lugano e data entro la quale il tecnico Antonio Conte vorrebbe aver definito le prime operazioni di mercato in entrata per iniziare a lavorare con la squadra che ha in mente.

La dirigenza sta provando ad accontentarlo anche in questo senso ed in attesa di Diego Godin, che sarà ufficializzato a inizio luglio ma raggiungerà i compagni più tardi visto che è impegnato in Copa America, la giornata di oggi, salvo nuovi slittamenti, sarà quella decisiva per l'acquisto di Stefano Sensi dal Sassuolo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

In agenda, scrive 'La Gazzetta dello Sport', per Marotta e Ausilio c'è un incontro con l'Ad Carnevali per chiudere la trattativa che tra prestito, riscatto e bonus arriverà a toccare quota 35 milioni di euro complessivi, ma permette ai nerazzurri di incassare una plusvalenza conin Emilia. Dopo Sensi, il mirino si sposterà su Lazaro: l'esterno dell'Hertha Berlino è stato bloccato dopo l'incontro di ieri e ci si avvia verso le firme a passo spedito. Qualche intoppo in più invece nella pista Nicolò, sul quale laha provato ad inserirsi ma la scelta del calciatore ormai è netta e continua a spingere per andare all'Inter. Si cerca la giusta chiave col Cagliari che salvo sorprese lo cederà proprio ai nerazzurri. La prossima settimana dovrebbe essere decisiva anche per Edin Dzeko, pronto a firmare un biennale con opzione per il terzo anno a 4 milioni di euro a stagione , ma si entrerà anche nel vivo della trattativa per Romelu: è un'esplicita richiesta del tecnico Antonioe sarebbe pronta un'offerta ufficiale da 10 milioni per il prestito biennale più 60 per l'obbligo di riscatto.