CALCIOMERCATO MILAN PAREDES PSG GIAMPAOLO / Ultimato il quadro dirigenziale (manca solo l'annuncio ufficiale di Massara come Ds), il Milan si è messo a lavoro per consegnare a mister Giampaolo una rosa più competitiva rispetto al passato. Il club rossonero è alla ricerca di qualità soprattutto a centrocampo. La linea mediana perderà infatti parecchi calciatori: Jose Mauri, Montolivo, Bertolacci e Bakayoko andranno sostituiti. Il solo Krunic ovviamente non può bastare: Maldini, Boban e Massara ieri sono volati a Madrid per un meeting con il Real. L'obiettivo è capire chi tra gli esuberi - molti dei quali di alta qualità ma allo stesso tempo cari - può far parte del progetto Milan. I rossoneri sono dunque alla ricerca di opportunità di spessore che spesso le grandi squadra concedono.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Non solo Real dunque, il Milan potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Psg per intavolare nuove trattative: tra i calciatori in uscita tra i francesi ci sarebbe anche Paredes, pronto a dire addio dopo soli pochi mesi. Il centrocampista argentino è stato scaricato da Leonardo e potrebbe diventare un obiettivo del Milan. Il giocatore è stato cercato già in passato e con Giampaolo l'interesse potrebbe addirittura aumentare. Paredes, infatti, è stato esaltato proprio dal tecnico italiano ai tempi di Empoli. Un talento davanti alla difesa che serve come il pane al Milan e al suo tecnico, intenzionato a dare un nuovo volto ai rossoneri.