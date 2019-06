CALCIOMERCATO MILAN DIAWARA NAPOLI / Veretout ma non solo. Il Milan insegue colpi di qualità a centrocampo e oltre al giocatore della Fiorentina valuta anche altri profili.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', questa mattina si sono recati in sede del club rossonero gli agenti di Amadou, che molto probabilmente nel corso di questo mercato lascerà ile si sta guardando intorno. Diawara può rientrare anche nella trattativa con la Roma per Manolas