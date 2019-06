INTER VIDAL CINA / Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona dopo una sola stagione. Il centrocampista cileno, la scorsa estate vicinissimo all'Inter, rischia di avere poco spazio nell'undici titolare dopo l'arrivo in Catalogna di de Jong e starebbe meditando di cambiare nuovamente maglia in questa sessione del mercato.

Stando al sito 'Soccerlink.fr', l'ex Juventus e Bayern Monaco avrebbe ricevuto un'offerta irrinunciabile da una squadra cinese e starebbe valutando seriamente la proposta come confidato alle persone a lui più vicine. Vidal, che è sotto contratto fino al 2021 con il Barcellona, sarebbe nel mirino anche di alcune società europee.