MILAN ANDRE SILVA CUTRONE / Sembrava dovesse tornare soltanto per qualche giorno, il tempo di trovare una nuova squadra e ripartire: invce il futuro di Andrè Silva potrebbe essere riscritto da Marco Giampaolo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

L'allenatore in pectore del, manca ormai solo l'ufficialità, gioca con le due punte e cerca il partner ideale di: come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', il futuro tecnico rossonero avrebbe messo in standby la cessione dell'attaccante portoghese, convinto di poter rigenerare il calciatore reduce da due annate deludenti con Milan e. Così Andrè Silva, salvo la classica offerta vantaggiosa economicamente (due stagioni fa fu pagato 38 milioni di euro) si presenterà in ritiro e sarà valutatao da. Quello che succederà un po' anche conche ora però è concentrato sugli Europei Under 21.