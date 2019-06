Juventus, il padre di Sarri svela la situazione del tecnico

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / "Ma Sarri quando firma?" È questa la domanda che assilla la maggior parte dei tifosi bianconeri e che lo youtuber Giacomo Carolei è andato a fare direttamente agli abitanti di Figline Valdarno.

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale Youtube, il ragazzo ha incrociato ancheche ha confermato i rumors delle scorse ore sulla sua situazione. "Non l'hanno ancora liberato, non so ancora quando si saprà qualcosa, nemmeno lui lo sa", ha affermato il padre del tecnico, che sull'eventualità di vederlo in bianconero ha poi aggiunto: "Io spero che torni in Italia". Il mister, com'è noto, ha già l'accordo con la Vecchia Signora e attende che il Chelsea trovi il suo erede (che i Blues vorrebbero fosse Lampard) per dargli il via libera.