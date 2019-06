CALCIOMERCATO MILAN MORO / Arrivano conferme a Calciomercato.it sul tentativo del Milan per strappare Nikola Moro alla Dinamo Zagabria.

Secondo le nostre informazioni ieri c'è stato un meeting trae il club croato per parlare del classe '98, che sta spingendo molto affinché si concretizzi il suo trasferimento a Milano. Il neo CFO rossonero fa sul serio ma, a quanto pare, non ha ancora formulato una proposta ufficiale alla Dinamo, che ragiona su una cessione del centrocampista 21enne per 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe calare molto in sede di trattativa. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!