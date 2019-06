COPPA AMERICA 2019 / Dodici squadre, sei stadi, 26 partite: è la coppa America 2019, edizione numero 46 del torneo che assegna la corona di regina del Sud America. Dieci le Nazionali sudamericane impegnate in tre settimane di grande calcio in Brasile, alle quali si aggiungono Giappone (seconda presenza nella competizione) e la novità assoluta del Qatar: divise in tre gironi da quattro, le squadre si daranno battaglia per succedere al Cile, vincitore nelle ultime due edizioni. Protagonista più atteso ovviamente sarà Lionel Messi, chiamato a dimostrare di poter fare la differenza (finalmente) anche in Nazionale: l'assenza per infortunio di Neymar fa perdere una stella ad un torneo in cui però campioni già affermati e fuoriclasse in erba non mancheranno di certo. Calciomercato.it vi porta alla scoperta di tutto ciò che riguarda la coppa America 2019: dal calendario, alla programmazione tv, senza dimenticare tutti i nomi che potranno infiammare il calciomercato estivo, da James Rodriguez a de Paul, passando per Dybala e Coutinho.

Coppa America 2019, il calendario completo

In Italia la coppa America 2019 avrà alcuni orari 'notturni': si giocherà, infatti, dalle 21 alle 2.30 con la finalissima in programma a Rio de Janeiro domenica 7 luglio con fischio d'inizio alle ore 22. Brasile-Bolivia, gara d'esordio, invece, è in calendario allo stadio Morumbi di San Paolo con inizio alle 2.30 italiane.

L'esordio di Messi ci sarà, invece, domenica 16 luglio a mezzanotte: l'sfiderà la Colombia diin uno dei match più attesi della fase a gironi.

Questi i gironi della coppa America 2019:

GRUPPO A: Boliva, Brasile, Cile, Venezuela.

GRUPPO B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar

GRUPPO C: Cile, Ecuador, Giappone, Uruguay.

Tutte le partite della coppa America 2019:

SABATO 15 GIUGNO

Brasile-Bolivia (ore 2.30 al Morumbi di San Paolo)

Venezuela-Perù (ore 21 a Porto Alegre)

DOMENICA 16 GIUGNO

Argentina-Colombia (ore 00 a Salvador de Bahia)

Paraguay-Qatar (ore 21 a Rio de Janeiro)

LUNEDI 17 GIUGNO

Uruguay-Ecuador (ore 00 a Belo Horizonte)

MARTEDI 18 GIUGNO

Bolivia-Perù (ore 23.30 a Rio de Janeiro)

Giappone-Cile (ore 00 al Morumbi di San Paolo)

MERCOLEDI 19 GIUGNO

Brasile-Venezuela (ore 2.30 a Salvador de Bahia)

Colombia-Qatar (ore 23.30 al Morumbi di San Paolo)

GIOVEDI 20 GIUGNO

Argentina-Paraguay (ore 2.30 a Belo Horizonte)

VENERDI 21 GIUGNO

Uruguay-Giappone (ore 1 a Porto Alegre)

Ecuador-Cile (ore 1 a Salvador de Bahia)

SABATO 22 GIUGNO

Perù-Brasile (ore 21 all'Arena Corinthians di San Paolo)

Bolivia-Venezuela (ore 21 a Belo Horizonte)

DOMENICA 23 GIUGNO

Qatar-Argentina (ore 21 a Porto Alegre)

Colombia-Paraguay (ore 21 a Salvador de Bahia)

MARTEDI 25 GIUGNO

Cile-Uruguay (ore 1 a Rio de Janeiro)

Ecuador-Giappone (ore 1 a Belo Horizonte)

QUARTI

VENERDI 28 GIUGNO

Partita 1: Prima A-Terza B/C (ore 2.30 a Porto Alegre)

Partita 2: Seconda A-Seconda B (ore 21 a Rio de Janeiro)

SABATO 29 GIUGNO

Partita 3: Prima B-Seconda C (ore 21 all'Arena Corinthians di San Paolo)

Partita 4: Prima C-Terza A/B (ore 21 a Salvador de Bahia)

SEMIFINALI

MERCOLEDI 3 LUGLIO

Vincente 1-Vincete 2 (ore 2.30 a Belo Horizonte)

GIOVEDI 4 LUGLIO

Vincente 3-Vincente 4 (ore 2.30 a Porto Alegre)

FINALI

SABATO 6 LUGLIO

Finale terzo posto (ore 21 all'Arena Corinthians di San Paolo)

DOMENICA 7 LUGLIO

Finalissima (ore 22 a Rio de Janeiro)

Da James Rodriguez a Cavani e Coutinho: il mercato infiamma la coppa America

La Coppa America 2019 sarà anche una vetrina fondamentale in ottica calciomercato, tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui: da James Rodriguez a Rodrigo de Paul, tanti obiettivi delle squadre italiane saranno in campo. Partiamo però dal girone che vedrà impegnato il Brasile: nella Seleçao in assenza di Neymar, grandi attenzioni a Coutinho che in estate potrebbe lasciare il Barcellona: per lui si è parlato anche di Juventus, oltre che di un possibile ritorno in Premier League e di un approdo al Psg al fianco del suo connazionale e amico. Ma non solo Coutinho: gli 'italiani' Miranda e Allan sono da tempo inseriti tra i possibili partenti di Inter e Napoli.

Sicuramente molto atteso il Gruppo B, quello di Argentina e Colombia: nella prima è stato convocato Rodrigo de Paul, trequartita dell'Udinese da tempo nel mirino di Napoli e Inter. A proposito di nerazzurri: riflettori puntati su Paulo Dybala, uno dei nomi più 'chiacchierati' alla voce uscite Juventus. Non è una novità dell'ultima ora il possibile scambio tra la Joya e Icardi, uno dei grandi assenti del torneo. Nella Colombia, invece, attenzione su James Rodriguez: il Napoli ha avuto il sì del calciatore ed ora tratta con il Real Madrid per far abbassare le pretese elevate di Florentino Perez (60 milioni di euro). Sempre per gli azzurri in campo David Ospina: Ancelotti ha parlato spesso di una sua conferma ma i partenopei chiedono uno sconto all'Arsenal rispetto ai tre milioni pattuiti la scorsa estate. I 'Cafeteros' sono forse la Nazionale con più uomini mercato: tra i convocati, infatti, troviamo anche Duvan Zapata, anche lui accostato al Napoli e pronto a tornare in azzurro se dovesse esserci l'accordo con l'Atalanta, Juan Cuadrado, in uscita dalla Juve, e Muriel, la cui permanenza nella Fiorentina non è sicura (piace all'Atalanta). Senza dimenticare Falcao, spesso accostato alla Serie A, soprattutto al Milan.

Nell'Uruguay, invece, ci sarà il neo-interista Godin, ma anche Edinson Cavani: sarà l'estate dell'addio al Psg del 'Matador'? Di sicuro può essere quella di Federico Valverde, altro calciatore accostato al Napoli, ma che il Real Madrid non vuole cedere a titolo defintivo. Ma occhio anche a nomi meno 'chiacchierati': così nell'Ecuador da guardare con attenzione Arturo Mina, mentre Roberto Fernandez nella Bolivia potrebbe attirare l'attenzione di qualche osservatore.

Coppa America 2019, programmazione tv: dove vedere le partite

Per ammirare le giocate dei talenti sudamericani presenti nella Coppa America 2019 sarà possibile guardare tutte le partite su DAZN.

La piattaforma streaming, infatti, offrirà la diretta di tutti i 26 incontri in programma, con la possibilità di vederli anche successivamente grazie alla modalità on demand. Si parte sabato notte alle 2.30 con Brasile-Bolivia, poi tre settimane a tutto calcio...