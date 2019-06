CALCIOMERCATO LAZIO ROBBEN / Tentazione di mercato molto affascinante per la Lazio: Arjen Robben.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , al club biancoceleste è stato proposto il cartellino del 35enne olandese, eventuale affare a costo zero dato che il 30 giugno prossimo terminerà il suo contratto col, dal quale si è già congedato - assieme a Ribery e Rafinha - dopo dieci anni di militanza e tanti trofei messi in bacheca, tra cui la Champions League nel 2013. Anche se dà poche garanzie sul piano fisico, il classe '84 aggiungerebbe sicuramente qualità, personalità ed esperienza alla squadra di Simone. Il club diripeterebbe in qualche modo il colpomesso a segno nel 2011. Intermediari e agenti legati al campione olandese parlano anche con altri due club die certamente con diverse - di vario rango - società straniere. Vedremo se la Lazio resisterà o meno alla tentazione Robben.