INTER BARELLA AGENTE CAGLIARI / Nicolò Barella è il primo obiettivo per il centrocampo dell'Inter. Il giocatore sardo ha dichiarato di non voler parlare di mercato dal ritiro della nazionale, ma ha sottolineato come esista l'ipotesi di poter lasciare i rossoblù.

E il club nerazzurro non molla la presa sul giocatore, che vorrebbe regalare ad Antoniocome nuovo innesto per il proprio centrocampo. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Ecco allora che la dirigenza interista si è incontrata con l'agente del giocatore Alessandro Beltrami, come riferisce 'Sky Sport'. Durante l'incontro, l'Inter ha incassato il gradimento del giocatore. Manca però da raggiungere l'accordo con il Cagliari, con l'Inter che sta lavorando all'inserimento di possibili contropartite tecniche.

