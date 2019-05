MILAN GATTUSO / Rino Gattuso torna a parlare a pochi giorni dal doloroso addio al Milan. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport'' alla festa dei 60 anni di Ancelotti, l'allenatore è tornato sulla separazione con i rossoneri: "È stato un maestro per me, mi ha dato tanto. 60 anni? Mi immagino io a quell'età (sorride, ndr.). Come si sta senza Milan? Il Milan rimarrà sempre dentro di me, ripeto è stata una scelta sofferta ma giusta.

Ripeto quanto detto: il Milan è in buone mani, con una società composta da grandi uomini. I tifosi non si devono preoccupare. È un gruppo giovane con grandi margini di miglioramento. Soldi? Non ne voglio parlare, con il Milan non si parla di soldi. Quando ci sono i sentimenti e il cuore di mezzo... è una storia incredibile quella col Milan, mi ha dato tanto. È stato un gesto normale per me". Chiusura, infine, con un ringraziamento nei confronti dei tifosi: "Ringrazio i tifosi per quello che mi hanno dato. Il Milan ha bisogno di loro".