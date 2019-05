Roma-Parma, gol tolto a Pellegrini: è autorete

ROMA PARMA PELLEGRINI GAGLIOLO / Cambia il tabellino dei marcatori di Roma-Parma, conclusasi con la vittoria per 2-1 dei giallorossi.

Il primo gol dei capitolini era stato assegnato inizialmente a Lorenzo, autore del tiro finito in rete nonostante la deviazione di. La Lega Calcio ha però stabilito di assegnare l'autorete al difensore gialloblu', essendo il suo intervento intenzionale sul pallone per rinviarlo e non in semplice opposizione. Rinvio fallito e palla alle spalle dello stupefatto. Veleno nella coda per alcune leghe fantacalcistiche.