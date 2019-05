JUVENTUS MARQUINHOS PSG / E' stato accostato alla Juventus con i bianconeri alla ricerca di difensore per la prossima stagione, ma per Marquinhos il futuro sembra essere ancora in Francia. E' lo stesso calciatore, parlando ai cronisti in zona mista dopo l'ultima giornata di campionato, ad aver smentito la possibilità di un suo addio al Paris Saint-Germain: "Resto, è sicuro al 100%.

Voi giornalisti sapete più cose di me (ride, ndr). Non so da dove siano uscite queste voci. L'anno prossimo giocherò ancora qui". Marquinhos è uno degli obiettivi della Juventus per la difesa, una lista che conta anche giocatori come: la scelta, ovviamente, sarà influenzata anche dal nome del nuovo allenatore con i bianconeri che valutano diversi nomi (da).