Atalanta-Sassuolo, Gasperini: "Siamo tesi. Finiremo terzi o quinti"

ATALANTA SASSUOLO GASPERINI - Ancora 90 minuti per completare un'impresa incredibile. L'Atalanta sfida il Sassuolo a Reggio Emilia nell'ultima giornata del campionato di Serie A con l'obiettivo di vincere per non dipendere dai risultati di Inter e Milan per entrare in Champions. "Siamo vicini al traguardo - ha detto Gian Piero Gasperini in conferenza stampa - Sarebbe un successo storico e dipende tutto da noi. Paradossalmente è più facile arrivare terzi che quarti. Se vinciamo siamo terzi, se non vinciamo finiamo quinti...

Col senno di poi uscire dall'Europa League in quei famosi rigori contro ilè stata una fortuna, altrimenti non saremmo riusciti a fare una stagione del genere. Come mi sento? Siamo tesi, ma siamo anche in trance agonistica da qualche tempo. E' ovvio che avrei preferito giocare a, ma c'è uno stadio da fare. Vorrei girare tutti i complimenti che mi sono arrivati ai ragazzi che sono cresciuti tanto anche mentalmente, basti pensare a tutte le partite vinte andando in svantaggio. Quando eravamo in ripresa dissi che non avrei firmato per l', ma che volevo giocarmela. Fu riportato come 'Gasperini vuole la Champions': non era così, ma ora il traguardo è fattibile".