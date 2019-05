CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY GALASSI - "Guardiola è il nostro allenatore, che vada alla Juventus è una falsità. Non c'è nulla di nulla!": è questa la secca smentita che dal Manchester City, per tramire del membro del consiglio d'amministrazione del club inglese, l'avvocato Alberto Galassi. Continua il legale: "La cosa è totalmente priva di fondamento ed è triste che media e social stiano dietro a questa voce - ha detto a 'Sky' - Siamo veramente al ridicolo. Clausola? Sorrido. La volontà di Guardiola è rimanere e lo ha detto. Non riesce a comprendere perché la sua parola non venga ascoltata. Non capiamo perché un club deve intervenire per spiegare una cosa certa: Guardiola non vuole andare via.

Non possiamo parlare di nessuna clausola, perché la questione non si pone, non esiste. Guardiola a Milano? Peccato che stava al sole, io ero a Milano. Per il rinnovo c'è tempo ed ora non è previsto. Ho parlato oggi con, che è un amico da molti anni: ci siamo fatti due risate, abbiamo parlato dellaed entrambi ci siamo resi conto che la questione è ridicola. La notizia è la notizia, la scemenza è la scemenza. Queste voci su Guardiola non aiutano la Juventus a trovare un nuovo allenatore, non aiutano il City e non aiutano l'allenatore spagnolo in questi pochi giorni di vacanza che ha". Dichiarazioni che fanno il paio con le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione nelle ultime ore . Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.