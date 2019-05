Napoli, addio Ancelotti? Retroscena e contatto con Gasperini

NAPOLI ANCELOTTI GASPERINI / Il Napoli programma il prossimo futuro e lo fa con Carlo Ancelotti che nei prossimi giorni dovrebbe ricevere la documentazione che conferma l'esercizio della clausola da parte del presidente azzurro Aurelio DeLaurentiis il quale, dunque, confermerà (almeno) per i prossimi due anni il tecnico in panchina. Ma c'è stato un momento in cui, scrive 'La Gazzetta dello Sport', i vertici partenopei hanno concretamente pensato all'esonero dell'allenatore in questa stagione.

Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal e la successiva sconfitta interna con l'Atalanta, secondo la 'Rosea' sarebbe avvenuto su input del presidente De Laurentiis il contatto tra il Ds Giuntoli e l'allenatore dei bergamaschi Gian Pierodi cui si è parlato nelle scorse ore. Un sondaggio esplorativo per il vecchio pallino di De Laurentiis, sintomo di una paura che la situazione potesse crollare. Poi però il Napoli è tornato a correre e continuerà a farlo con Caro Ancelotti, salvo clamorose sorprese con i top club che lo seguono ma che dovrebbero passare per forza di cose dal Napoli.