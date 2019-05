MILAN FROSINONE LEGA ORARIO / Il cambiamento di orario di Juventus-Atalanta non ha trovato d'accordo il Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il club rossonero, in lotta con i bergamaschi per un posto in Champions League, avrebbero chiesto alla Lega di posticipare l'orario della sfida contro il, prevista attualmente alle ore 18.00, alle ore 20.30. Il tutto per assicurare la contemporaneità tra le due partite. Lo riporta 'ansa.it'.