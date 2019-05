JUVENTUS TORINO ANSALDI / Torino stoppato dal gol nel finale di Cristiano Ronaldo nel Derby della Mole nella tana della Juventus. Cristian Ansaldi commenta l'1-1 dell''Allianz Stadium' di fronte ai campioni d'Italia: "In questo momento, vista la classifica, pensiamo solo a vincere.

Poi qua è sempre un campo difficile, ma abbiamo fatto un'ottima partita - sottolinea l'argentino in zona mista - Juve in vacanza? Non è stato così, hanno fatto un partitone come del resto anche noi. E' mancato pochissimo per fare la storia. Corsa Champions? Mancano tre partite, può succedere di tutto. Noi dobbiamo conquistare tutti i punti possibili per qualificarci ad una coppa. Siamo stati all'altezza della Juventus, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, con tanto sforzo e sacrificio. Il nostro obiettivo rimane l'Europa League: ma vediamo quello che succede… ". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!